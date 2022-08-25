Gülşen hakkında gözaltı kararı

Konserinde imam hatiplilere karşı skandal ifadeler kullanan şarkıcı Gülşen gözaltına alınarak ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

Sabah'ın haberine göre, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.