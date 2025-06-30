CHP'li Kemalpaşa Belediyesi 29 Ekim 2024'teki Gülşen konserini ihalesiz şekilde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Alp Eğlence Sanatsal Hizmetler Organizasyon Reklam şirketine verdi.

Firma ile anlaşma yapılırken Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle konser iptal edildi. Belediye tarafından konser iptal edilmesine rağmen firmaya 2 milyon 220 bin lira ödeme yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

ÇİKOLATA KUTUSUNDA 400 BİN LİRA

Organizasyon şirketi yetkilisi Songül Peraçi tarafından eski Kültür Müdürü Halise Bölükbaşı'nın talebiyle fazladan fatura düzenlendiği, fatura bedelinin Peraçi tarafından ödendikten sonra ikilinin Kemalpaşa Belediyesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda buluştuğu tespit edildi. Buluşmada Peraçi'nin Bölükbaşı'na çikolata kutusu içinde 400 bin lira verdiği ortaya çıktı.

BAŞKAN YARDIMCISI KASTEN ÖDEME TALİMATI VERDİ

Sabah'ın haberine göre, İddianamede, mevzuata göre 600 bin lira üzerindeki ödemelerin Halise Bölükbaşı'nın yetkisinde olmadığı, Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Beker'in yetkisinde olduğu, Beker'in kasten araştırma yaptırmadan direk ödeme talimatı verdiği yer aldı.

Ahmet Beker'in ödemeden payını alarak hareket ettiği, Beker'in personeli harcama yetkilisi Servet Kaya tarafından tüm ödemelerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Kemalpaşa Belediyesi gerçekleştirme görevlisi Burak Boran'ın da harcama kalemlerini tek tek faturaya uygun olup olmadığını tek tek kontrol etmesi gerekirken kasti onay vererek ödemenin gerçekleşmesini sağladığı iddianamede yer aldı.

GÜLŞEN'İN DE İFADESİ ALINDI

Organizasyon yetkilisi Songül Peraçi'nin şarkıcı Gülşen'in tek yetkilendirdiği kişi olduğunu belirterek belediye ile bu şekilde anlaşma imzaladığı belirtildi. Belediyenin firma ile ihalesiz şekilde anlaşma sağladığı, Peraçi'nin tek yetkili kişi olup olmadığının ise araştırılmadığı belirtildi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan şarkıcı Gülşen, Alp Organizasyon şirketi yetkilisi Peraçi'yi tanımadığını, herhangi bir şirketle tek yetkili sözleşmesi imzalamadığını söyledi. Beker, Bölükbaşı, Kaya, Boran ve Peraçi'nin eylem ve fikir birliği içinde hareket ederek menfaat temin ettikleri bilirkişi raporuyla tespit edildi.

2 MİLYON 220 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

Alp Eğlence Organizasyon şirketine fazladan 2 milyon 220 bin lira ödeme yapılarak kamu zararına neden olunduğu iddianamede yer aldı. Ahmet Bekel, Halise Bölükbaşı, Burak Boran, Servet Kaya hakkında 'zimmet' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, Songül Peraçi hakkında ise 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 5 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen' operasyonu