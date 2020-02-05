05.02.2020 16:57 - Güncelleme: 05.02.2020 16:57

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Bu haberin gündeme gelmesinin hemen ardından Gülşen Orhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan sağlık durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Gülşen Orhan, 12 Aralık 1970'de Van Bahçesaray'da dünyaya geldi. Babasının adı Naci, annesinin adı Vahide'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hakkında tüm detaylar haberimizde..

GÜLŞEN ORHAN KİMDİR?

Gülşen Orhan, 12 Aralık 1970'de Van Bahçesaray'da dünyaya geldi. Babasının adı Naci, annesinin adı Vahide'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitirdi.

23. Dönemde Van Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde Kürtçe, iyi düzeyde İngilizce ve Farsça bilen Orhan, 1 çocuk annesidir.

Orhan'ın kadınlara yönelik iyileştirmeler yapılması konusunda çalışmalar yapmayı hedeflediği bilinmektedir.

24. Dönem Van Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girmiştir. Türkiye-Irak Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteridir.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÜLŞEN ORHAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gülşen Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.