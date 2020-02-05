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Gülşen Orhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan sağlık durumu nasıl?

Gülşen Orhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan sağlık durumu nasıl? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan'ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

05.02.2020  16:57 - Güncelleme: 05.02.2020  16:57

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Bu haberin gündeme gelmesinin hemen ardından Gülşen Orhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan sağlık durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Gülşen Orhan, 12 Aralık 1970'de Van Bahçesaray'da dünyaya geldi. Babasının adı Naci, annesinin adı Vahide'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hakkında tüm detaylar haberimizde..

GÜLŞEN ORHAN KİMDİR?

Gülşen Orhan, 12 Aralık 1970'de Van Bahçesaray'da dünyaya geldi. Babasının adı Naci, annesinin adı Vahide'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitirdi.

23. Dönemde Van Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde Kürtçe, iyi düzeyde İngilizce ve Farsça bilen Orhan, 1 çocuk annesidir.

Orhan'ın kadınlara yönelik iyileştirmeler yapılması konusunda çalışmalar yapmayı hedeflediği bilinmektedir.

24. Dönem Van Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girmiştir. Türkiye-Irak Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteridir.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÜLŞEN ORHAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gülşen Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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