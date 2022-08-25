Gülşen'den imam hatiplilere yönelik rezil sözler! Tepki yağdı

Sürekli gündemde kalmak için konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen, şimdi de imam hatiplileri hedef alan bir skandala imza attı. Gülşen, imam hatiplilere yönelik hadsiz sözlerinde, 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor.' ifadelerini kullandı. Gülşen'in skandal sözlerine tepki yağdı.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: KINIYORUM

Şarkıcı Gülşen'in konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği skandal sözlere AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BU NEFRET ZİHNİYETİ ÜLKEMİZDE ASLA ZEMİN BULAMAZ.

Gülşen'in hadsiz sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kaydetti.

Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir.

Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır...

Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz.

Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.

AK PARTİ KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI KEŞİR'DEN GÜLŞEN'E TEPKİ

Şarkıcı Gülşen'in, bir konseri sırasında sahneden İmam Hatipli Lisesi mezunlarını hedef alarak yaptığı konuşmaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir tepki gösterdi. Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülşen'in ayrımcılık suçu işlediğini dile getirdi.

Şarkıcı Gülşen, konser sırasında sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi için kullandığı "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keşir, "Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler için söylediği ifadeler, mezunu ve mensubu olduğum tüm camiaya, öğrencilerine ve mezunlarına yönelik ifadesi iftiradır, bühtandır, apaçık ayrımcılık ve nefret suçudur" ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İMAM HATİP MENSUPLARINA HAKARET EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.