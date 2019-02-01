Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada; Kışanak 14 yıl 3 ay, Tuncel ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada; Kışanak 14 yıl 3 ay, Tuncel ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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