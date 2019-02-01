Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada; Kışanak 14 yıl 3 ay, Tuncel ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.