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Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada; Kışanak 14 yıl 3 ay, Tuncel ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada; Kışanak 14 yıl 3 ay, Tuncel ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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