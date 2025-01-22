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Gültekin ailesine hüzünlü veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren doktor Enes Gültekin'in ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Sonrasında cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Gültekin ailesine hüzünlü veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dünürü Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • taziye
  • cenaze
  • Gültekin ailesi

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