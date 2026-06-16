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  • Gümrük ekiplerinden kaçamadı! 5 kilodan fazla altın takı ele geçirildi
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Gümrük ekiplerinden kaçamadı! 5 kilodan fazla altın takı ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'a geçmek isteyen bir yolcu aracında yapılan kontrolde 5 kilo 170 gram altın takı ele geçirildi. Gümrük ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarılan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA16 Haziran 2026 Salı 09:59 - Güncelleme:
Gümrük ekiplerinden kaçamadı! 5 kilodan fazla altın takı ele geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 14 Haziran Pazar günü gecesi çıkan Romanya plakalı bir yolcu aracı Kapitan Andreevo gümrük noktasına geldi.

Araçta Romanya vatandaşı bir sürücü ve Suriye asıllı Romanya vatandaşı bir kadın ile 4 yaşındaki çocuğu bulunuyordu. Gümrük memurlarına beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını söylediler. Risk analizi sonrasında araç detaylı bir inceleme için seçildi.

İnceleme sırasında, yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerden oluşan toplam 6 paket halinde 5 kilo 170 gram ağırlığında 21 ayar altın takılar bulundu.

Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.

  • altın takı ele geçirme
  • Bulgaristan sınırı
  • gümrük kontrolü

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