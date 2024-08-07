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  • Gümrük görevlilerinden kaçmadı! Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen otobüste beyan edilmeyen 939 bin dolar çıktı
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Gümrük görevlilerinden kaçmadı! Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen otobüste beyan edilmeyen 939 bin dolar çıktı

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısındaki denetim sırasında, beyan edilmemiş yaklaşık 939 bin 800 dolar ele geçirildi.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Gümrük görevlilerinden kaçmadı! Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen otobüste beyan edilmeyen 939 bin dolar çıktı
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Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına geldi. Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını belirttiler. "Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukların tespit edildi. Otobüs X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

METAL KUTU TESPİT EDİLDİ

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesinin ardından, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi. Ele geçirilen paranın toplam tutarının 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.

Yakalanan paralara el konulurken Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldı.

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