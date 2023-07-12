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Güncel

Gümrük işlemlerindeki asgari ücret miktarı belli oldu

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde asgari ücret tarifesi yeniden tespit edildi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
Gümrük işlemlerindeki asgari ücret miktarı belli oldu
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Ticaret Bakanlığının Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 260 lira ile 5 bin 60 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 380 lira ile 126 bin 480 lira arasında uygulanacak.

29 BİN 390 LİRAYI GERERSE ŞARTLAR DEĞİŞECEK

Öte yandan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 29 bin 390 lirayı aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenecek.

  • Gümrük müşavirliği
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  • asgari ücret tarifesi

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