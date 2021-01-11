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Gümrük kaçağı 2 bin 675 cep telefonu ve 600 parfüm yakalandı

Edirne'de gümrük kaçağı 2 bin 675 cep telefonuyla 600 sahte parfüm ele geçirildi. İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:38
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir şüphelinin kaçakçılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, zanlının evinde yaptıkları aramada farklı marka ve modelde 2 bin 675 cep telefonu ele geçirdi.

Aramada bulunan 173 kilogram domuz etine de el konuldu.

- OTOBÜSTE 600 ŞİŞE KAÇAK PARFÜM BULUNDU

TEM gişeleri yol arama ve kontrol noktasında da İstanbul'dan Romanya'ya giden otobüs, güvenlik güçlerince durduruldu.

Otobüste yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak üretilerek piyasaya sürülmesi planlanan 600 sahte parfüm bulundu.

İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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