İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7179
  • EURO
    48,4986
  • ALTIN
    5408.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gümrük kapılarında 1.3 ton uyuşturucu yakalandı
Güncel

Gümrük kapılarında 1.3 ton uyuşturucu yakalandı

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu gümrük kapılarında Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Gümrük kapılarında 1.3 ton uyuşturucu yakalandı
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu gümrük kapılarında düzenlenen üç ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar ve Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Doğubayazıt, Edirne ve Aralık cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

  • uyuşturucu ele geçirme
  • gümrük muhafaza
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.