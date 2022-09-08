Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği diplomatik adımlar sonuçlarını veriyor. Bu kapsamda son gelişme Balkanlardan geldi. Liderler arasında imzalanan ikili anlaşmalarla Türk vatandaşları, Bosna-Hersek ve Sırbistan'a kimlikle gidebilecek. Bu kapsamda sadece kimlikle girilebilen ülke sayısı ise 7'yi buldu.

Vize ve pasaport gerektirmediği için kimlikle seyahat edilebilen ülkeler arasında ticaret ve turizm de gelişiyor. Türkiye, eğitimden sağlığa ticaretten ulaşıma çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalarla çok sayıda ülke ile ikili ilişkilerini geliştirirken artan diplomasi Türk vatandaşlarına seyahatlerinde kolaylık sağlıyor.

BİRÇOK ÜLKE DE VİZESİZ

Türk vatandaşlarının gümrüklerde kimliklerini göstererek girip çıkabileceği ülkeler: KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Sırbistan ve Bosna-Hersek Türk.

Türk vatandaşları, birçok Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkesine ise vize şartı olmadan pasaportla gidilebiliyor.

Schengen vizesi nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahatler çoğu zaman kısıtlansa da Amerika kıtasının birçok ülkesi vize talep etmiyor.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen Güney Amerika ülkeleri ise Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Trinidad, Tobago, Uruguay ve Venezuela.

'KİMLİK'LE GELEBİLEN TURİSTLER

Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19. Bu ülkeler Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, KKTC, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Sırbistan.

Star Gazetesi