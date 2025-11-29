İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı'nda yapılan operasyonda piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirdi.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit rejimi hükümleri çerçevesinde Ambarlı Limanı'nda gümrük sahasına gelen bir tırın takibe alındığı belirtildi.

Limanda gerçekleştirilen operasyonda ekiplerin, tırdaki yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş 394 bin 117 paket sigara ele geçirdiğine işaret edilen açıklamada, kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon lirayı bulduğu ve yabancı bandrollü olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ele geçirilen kaçak sigara paketlerinin imha edildiği vurgulandı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz denetim kapasitesiyle kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Kaçak sigara ticaretinin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilinciyle yürütülen mücadele, sıfır tolerans yaklaşımıyla devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

  • ambarlı limanı
  • kaçakçılık
  • gümrük muhafaza

