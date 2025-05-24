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Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 691 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya el koydu.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda, yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen transit yük taşıyan bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Araca yönelik gerçekleştirilen x-ray kontrolünün ardından narkotik dedektör köpeği Faça'nın da katılımıyla detaylı arama yapıldı.

Gerçekleştirilen kontroller neticesinde yasal yük içine gizlenmiş halde 691 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilişkin, Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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