  Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
Güncel

Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye sokulmak istenen 36 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 10:06
Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir kamyonette kapı döşemelerinin içine gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonet, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın katılımıyla arama yaptı.

Aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun kapı döşemelerinin içine poşetlere bölünerek gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

