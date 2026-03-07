Gümrük Muhafaza'dan tarihi eser kaçakçılarına darbe

Gümrük Muhafaza ekipleri, Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figürü yakaladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, ülkemizin kültürel mirasına yönelik önemli bir kaçakçılık girişimi engellenmiştir.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli olarak değerlendirilmiştir.

X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edilmiş; devamında gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilmekte olup, söz konusu kaçakçılık girişimiyle ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiştir.

Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kültür varlıklarımızın korunması, tarihi mirasımızın kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır.