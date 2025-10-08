İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7179
  • EURO
    48,4986
  • ALTIN
    5408.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gümrük Muhafaza'dan uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

HABER MERKEZİ8 Ekim 2025 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Gümrük Muhafaza'dan uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştirilen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1.167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin, olmak üzere yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.