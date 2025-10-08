Gümrük Muhafaza'dan uyuşturucu operasyonu

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştirilen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1.167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin, olmak üzere yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.