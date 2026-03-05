İSTANBUL 13°C / 6°C
  Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine darbe: Kapıkule'de uyuşturucuya geçit yok
Güncel

Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine darbe: Kapıkule'de uyuşturucuya geçit yok

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan, 1 ton 413 kilo 'esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, imha edildi.

IHA5 Mart 2026 Perşembe 08:48 - Güncelleme:
Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine darbe: Kapıkule'de uyuşturucuya geçit yok
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı.

Ekiplerce yakın takibe alınan tır cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

