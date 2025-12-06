İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine darbe... Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine darbe... Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, piyasa değeri 1 milyar 179 milyon TL olan, 394 kilo metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucu madde, imha edildi.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 09:04 - Güncelleme:
Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine darbe... Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı'nda konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasına gelen bir TIR aracı şüpheli olarak değerlendirilmiştir.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen titiz çalışma neticesinde, NARKOKİM timlerimizin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerle, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş halde 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu tespit edilmiştir.

Olay kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilmiş olup, Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasıyla önemli bir kaçakçılık girişimi engellenmiştir.

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatılmıştır. Gümrükler Muhafaza ekipleri; toplum sağlığını tehdit eden, organize suç gruplarını besleyen ve ülke güvenliğini zayıf atan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle kararlılıkla sürdürmektedir.

Uyuşturucu ticaretinin; bağımlılığı artıran, kamu düzenini bozan, suç örgütlerine finansman sağlayan ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden bir faaliyet olduğu bilinciyle Ticaret Bakanlığımızca yürütülen mücadele, sıfır tolerans ilkesiyle devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla; uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı kararlı duruşumuzdan taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.