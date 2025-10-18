İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine geçit yok

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tekirdağ ve İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda toplam değeri 809 milyon lira olan 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine geçit yok
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Tekirdağ gümrük sahasındaki operasyonda 1 ton 153 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 173 kilogram olmak üzere toplam 1 ton 326 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

