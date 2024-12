KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. Gümrükçüoğlu kadınların toplum içindeki uğradığı mobinge dikkat çekti.

"KADINLARIN CİNSİYETLERİNDEN ÖTÜRÜ UĞRADIKLARI MOBİNG, SUİSTİMAL VE BAŞKA HİKÂYELERİ VAR.'

Suriye'deki kadınların yaşadığı zulme değinen Gümrükçüoğlu, "Kadın tabii ki daha fazla mobinge uğruyor. Bununla alakalı pek çok şikâyet ve dava konusu var. Şüphesiz hukukçulara da geliyor. Kadınların cinsiyetlerinden ötürü uğradıkları mobing, suistimal ve başka hikâyeleri var. Sadece mobbing ile alakalı bir çalışmamız olmuştu bizim. Gerçekten önemli bir konu. Her yerde olabilir ama iş dünyasında terfiinize varıncaya kadar etkiliyor. Şöyle düşünün, iki kişi düşünün ikisi de eğitimini onur derecesiyle bitirmiş ve belli kazanımları var, ikisi de belki yurt dışında eğitim almış. Ama bir iş yerine geldiği zaman ya da seçim esnasında eşit düzeyde bakılıyor mu? Kayıtlı bir şey yok. Ben size yazılı olmayan şeylerden bahsediyorum. Algıdan, önyargıdan bahsediyorum. Yazılı olarak hiçbir şirket bu haksızlığı yapmaz, yazılı olarak yapmaz. Ama içerideki o mobbingi pek çok şirkette görebiliyorsunuz. Kıyafeti yüzünden de bu böyle. 28 Şubat'ta yaşadığımız şimdi de hala gizli gizli, örtülü bir şekilde ifade ediliyor, bazen ifade edilmeden fiile yansıyan pek çok önyargı yine var. Yani yok diyemeyiz buna. Her yerde bu sorun kalktı diyebiliyor musunuz? Biz akademide rahatız çok şükür. Akademisyenlik ve hocalığa her gün bin şükürle gidiyorum. Öğrencilerimi de çok seviyorum. Her alan akademi kadar rahat değil onu da biliyorum. 10. Kadın Dayanışmaları Kongresi'nde kadının efsanelerdeki durumunu biraz konuşacağız. Antik dönemden bugüne kadınla alakalı imgeleri, kadının eski toplumlarda nerede durduğu, gravürlerde nerede, resimde nerede, sanatta nerede durduğunu konuşacağız. Çok güzel tebliğler geldi bu alanda. Şimdi arkadaşlarla bunları çalışıyoruz. 10 Nisan'da. Geçen Birleşmiş Milletlerde Gazze'yi konuştuk. Bu sene hem kadın iş gücünü konuşacağız, hem biraz da Suriye'yi konuşmak istiyoruz. Suriye'de yaşanan bu zulmü, kadınların yaşadıklarını, insan hakları bağlamında bakacağız. Yine kadının sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

