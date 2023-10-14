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Gümrükte 887 kilogram kaçak ''damiana çayı''na el koyuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 887 kilogram kaçak 'damiana çayı'na el koydu.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Gümrükte 887 kilogram kaçak ''damiana çayı''na el koyuldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tırı şüpheli görerek mercek altına aldı. X-Ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine araç arama hangarına çekildi.

Yapılan detaylı aramada tırın dorsesinin muhtelif yerlerinde beyaz çuvallara istiflenmiş yaklaşık 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi.

Amerika kıtasında yetişen ve afrodizyak etkisinin yanında yatıştırıcı olarak kullanılan damiana çayına el konulurken ürünün piyasa değerinin 2 milyon 121 bin lira olduğu belirlendi.

Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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