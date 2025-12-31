Gümrükte zehir operasyonu: Kilolarca uyuşturucu yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 136 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısında bir araçta arama yaptı.

Aracın tavan döşemelerine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 600 gram afyon sakızı ile bir kişinin ayakkabı tabanına gizlenmiş 536 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.