Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın açılışı için geri sayım başladı: Hava muhalefetinde kurtarıcı alternatif olacak

DHA 18 Kasım 2021 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı projesinin temeli, 13 Haziran 2018'de dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmalar, hızla sürdürülüyor. Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü sınırlarında yapımına devam edilen ve yaklaşık 300 milyon liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilecek havalimanında altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan havalimanı, sis gibi olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklar için de alternatif olacak. Pistin olası hallerde askeri amaçlı da kullanılabileceği havalimanının, 2023 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

'İNCE DETAY İMALATLARIMIZ KALDI'

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten projenin saha sorumlusu, mühendis Basri Kayhan, "Pistimiz 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindedir. Toplam 3 milyon metrekarenin üzerinde kamulaştırma alanına sahip bir alanımız var. 11 bin 632 metre çevre güvenlik çiti, 9 bin 447 metre çevre güvenlik yolu da projemizin ek imalatlarıdır. Bununla beraber asfalt imalatımız, kaliteli ve apron beton çalışmalarımız da tamamlanmış durumda. 3 milyon 600 metreküpün üzerinde GAİ dolgu yaptık. 890 bin metreküpe yakın da yine kaya dolgu tapmış bulunmaktayız. Konkase dolgumuz, temel altı dolgumuz ve temel dolgumuz tamamen şu an itibariyle bitti. Artık ince detay imalatlarımız kaldı. Şu an sanat yapılarıyla ağırlıklı olarak ilgileniyoruz. Menfezler, çevre güvenlik çiti ve elektrik altyapısıyla ilgileniyoruz. Şu an dolgumuzun yüzde 99'ı da bitmiş durumda" dedi.