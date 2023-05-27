2023 Türkiye genel seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlar, seçimlerde illerindeki seçim sonuçları detaylarını araştırıyor. Gümüşhane seçim sonuçları 2023: Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları açıklanacak. Peki Gümüşhane ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

2023 GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?



Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçim sonuçlarında yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Gümüşhane'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 74,42 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 19,92 oranda oy aldı.

Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı adaylarının Gümüşhane'de ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Gümüşhane'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte, 2023 Gümüşhane seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları...

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek.

Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre yayın organları saat 18:00'e kadar seçim hakkında yayın yapamayacak. Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 18:00 - 21:00 saatleri arasında basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.

Gümüşhane seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü en geç 21.00 sonrasında açıklanmaya başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını anbean star.com.tr'de detaylı bir şekilde bulacaksınız.