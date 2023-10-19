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Gümüşhane'de dağlar beyaz örtüyle kaplandı

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde sabaha karşı gerçekleşen kar yağışı ile birlikte dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Gümüşhane'de dağlar beyaz örtüyle kaplandı
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İl genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sabaha kadar etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı olarak gerçekleşti. Kentin 2 bin metre ve üzerindeki zirve ve geçitlerinin birçoğu kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle Abdalmusa, Artabel ve Zigana Dağının yüksekleri, Kazıkbeli, Camiboğazı, Çakırgöl yaylalarıyla Kostan Dağı geçidi beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da aynı orantıda düşerek yükseklerde 1 derece ve altına indi.

Çalışmak için gittiği Camiboğazı Yaylasında sabah kalktığında beyaz örtüyle karşılaşan Emrullah Duranoğlu, "Şuanda Gümüşhane'nin Camiboğazı Yaylasındayız. Akşam saatlerinde yağmurla başlayan yağış gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışına çevirdi. Çalışmak için gelmiştik buraya ama şuan yer yer 6-7 santimetre kar yüksekliği var. Kar berekettir. Biz de güneşin gelmesini bekleyeceğiz artık" dedi.

Yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesiyle Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının da aynı oranda artması bekleniyor.

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