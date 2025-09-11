İSTANBUL 29°C / 20°C
  Gümüşhane'de feci kaza: Ambulans şarampole yuvarlandı
Güncel

Gümüşhane'de feci kaza: Ambulans şarampole yuvarlandı

Gümüşhane'de hasta nakli dönüşü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın takla attığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

11 Eylül 2025 Perşembe 20:42
Gümüşhane'de feci kaza: Ambulans şarampole yuvarlandı
Edinilen bilgiye göre kaza, Kelkit-Şiran karayolu Kılıçtaşı Köyü'nde meydana geldi. Kelkit Devlet Hastanesi'ne hasta naklini tamamladıktan sonra Şiran'da bulunan istasyona dönmekte olan B.N. idaresindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kılıçtaşı köyü çıkışında yolda savrularak takla attı. Kazada sürücü B.N. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları A.Y. ve H.D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

