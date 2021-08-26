Gümüşhane'de gençlere ''aşı olun'' çağrısı

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:05

Yemenici, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca haftalık yayımlanan 100 binde vaka sayısına göre, geçen hafta Gümüşhane'nin en fazla artış gösteren ilk 5 il arasında bulunduğunu anımsattı.

Bu artışta son bir aylık periyottaki hareketliliğin ciddi etkisi olduğunu belirten Yemenici, vaka sayısına bağlı olarak servis ve yoğun bakımlarda da artışların gözlemlendiğini vurguladı.

Yemenici, vatandaşlara rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kuralarına özen göstermeleri uyarısında bulunarak, hastalığın henüz bitmediğini, toplumsal bağışıklık için kentte yüzde 80 oranında çift doz aşılanma oranına ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Aşılama için hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimleri, kent merkezinde kurulan çadırların yanı sıra mobil ekiplerin köyler ve yaylalarda da büyük bir özveriyle çalıştığına dikkati çeken Yemenici, şöyle devam etti:

"Özellikle servis ve yoğun bakımda hasta olarak yatan vatandaşlarımızın aşısız ya da eksik aşılı olduğu gözlenmektedir. Bu hastalarımızın yaklaşık yüzde 80 civarı bu durumdadır. Aşı olup testi pozitif çıkan hastalarımız da var ancak bu hastalarımız, hastalığı çok rahat şekilde, evlerinde geçirmektedir. Aşıların bu anlamdaki gerekliliği bir bilimsel gerçek olarak önümüze çıkmaktadır. Tek dozun koruyuculuğu çok düşük. Tek doz aşı olup yoğun bakımda yatan hastamız var. Vatandaşlarımız ilk dozu mutlaka olsunlar, ikinci dozu da kesinlikle olsunlar. Toplumsal bağışıklığı sağlamadan bu hastalığı yenemeyiz."

- "Genç hastalarımızdan da yoğun bakımda, serviste oksijen tedavisi görenlerimiz var"

Yemenici, 15 yaş üstü gençlerin de aşılanmasına başlandığını anımsatarak, kentte aşılamaya karşı direnç gösteren kesimin orta yaş ve gençler olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Gençlere, bilimsel olmayan açıklamalara itibar ederek aşıya soğuk bakmamaları tavsiyesinde bulunan Yemenici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef üzülerek söylüyoruz. Genç hastalarımızdan da yoğun bakımda, serviste oksijen tedavisi görenlerimiz var. Gençlerimiz kesinlikle bu anlamda 'Bize bir şey olmaz, aşıya gerek yok.' gibi bir izlenime kesinlikle kapılmamalıdır. İlimizde bunu görüyoruz. Aşısız olup yoğun bakıma girenler, hatta vefat eden hastalarımız var. Gençlerimiz aşı konusunda bize destek versinler. Gençlerimizi hastanede, serviste, yoğun bakımlarda değil, okullarda görmek istiyoruz. Bu hastalığın şakası yok. Genç yaşlı dinlemiyor. Kişiden kişiye seyri değişiyor. Birisi hafif geçirirken diğerinde vefata kadar götüren sonuçlar doğuruyor. Gençlerimizden rica ediyoruz. Onları okullarında sağlıklı, sıhhatli görmek için aşılarını olmalarını istiyoruz."

Yemenici, okulların 6 Eylül'de açılacağına değinerek, Kovid-19 ile mücadelede öğrenci ve velilere büyük görevler düştüğüne işaret etti.

Velilerden kendi aşılarını tamamlamalarının yanı sıra çocuklarını da aşı konusunda ikna etmelerini isteyen Yemenici, "Velilerimizden okullar açılmadan önce çocuklarının aşılanması ve bu yönde ikna edilmesi noktasında çok büyük destek bekliyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerimizden rica ediyoruz. Bir an önce aşılarını tamamlatsınlar. Aşısız olanlar haftada 2 kez PCR testine tabi tutulacak. Sadece okul değil birçok alana girişte PCR zorunluluğu getirildi. Bu bir zahmettir, buna gerek olmadan bir an önce aşılarını tamamlasınlar. " diye konuştu.

- "SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN AŞI GEREKLİ"

Öte yandan kent merkezindeki Fatih Parkı'nda kurulan aşı çadırı da vatandaşlarca ilgi görüyor.

Aşı çadırına gelerek aşı olan 17 yaşındaki Berat Kural, pandeminin sıkıntılı bir süreç olduğunu belirterek, okul öncesi aşılanmak istediğini söyledi.

Arkadaşlarına ve herkese örnek olmak istediğini dile getiren Kural, "Sağlıklı bir yaşam için aşı gerekli. Araştırmacılar ve bilim adamları bunu öneriyor. Bunu sağlığımız için yapmamız gerekiyor. Kendim için aşı oluyorum, herkese de tavsiye ediyorum." dedi.

Mehmet Berker ise 3 doz aşısını olduğunu ve özellikle gençlerin okul öncesi mutlaka aşı olması gerektiğini belirtti.

3 doz aşı olan 76 yaşındaki Kemal Özdemir de bazı vatandaşların aşı noktasında duyarsız davrandığından yakınarak, "Kovid-19'a yakalanınca pişman oluyorlar. Eskiden soğuğa yiğitlik olmaz derlerdi. Şimdi de aşı olmayana yiğitlik olmaz. Gençlerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.