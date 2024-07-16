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Gümüşhane'de gerçekleşen kazada yaşlı karı ve koca hayatını kaybetti

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan yaşlı karı ve koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 11:23 - Güncelleme:
Gümüşhane'de gerçekleşen kazada yaşlı karı ve koca hayatını kaybetti
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Korkunç kaza sabah saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gümüşhane'den Trabzon istikametine hareket halindeki R.K. idaresindeki 29 DB 001 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi kavşağına girmeye çalışan 29 DA 474 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede 29 DA 474 plakalı otomobilde bulunan 70 yaşındaki Münevver Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı otomobil içerisinde bulunan sürücü Veysel Yalçın (72) ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Tolgahan Yalçın, Tunahan Yalçın ve İlker Yalçın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Veysel Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karı kocanın hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon Karayolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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