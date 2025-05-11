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Gümüşhane'de heyelan! Yol ulaşıma kapatıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Kaledibi Mahallesi'nin yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 14:36 - Güncelleme:
Gümüşhane'de heyelan! Yol ulaşıma kapatıldı
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İlçeye bağlı Kaledibi Mahallesi Yarlar mevkisinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet, Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışma yaptığı yol, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, AA muhabirine, son günlerde yağan yağmurun etkisiyle zemindeki gevşemeler nedeniyle heyelanın meydana geldiğini söyledi.

Özdemir, heyelanlı alan hakkında bilgilendirmede bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümüşhane'den Torul merkeze giriş kısmında derin bir kavşak var. O kavşakta kaya parçaları yola düştü. Aynı zamanda Karayollarının yaptığı duvarın üstünde kayalar birikti. Tedbir maksatlı yolu kapattık. İş makineleri ile taşlar temizlenerek, yol en kısa sürede ulaşıma açılacak."

Özdemir, ilçeye ulaşımın Torul Tüneli'nden devam ettiğini kaydetti.

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