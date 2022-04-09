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Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Gümüşhane kırsalında kalınlığı yer yer 4 metreyi bulan karla mücadele için ekipler çalışmalarına devam ediyor. İş makinesi operatörü Halit Tufan, yaklaşık 15 yıldır bu kadar kar yağdığını görmediğini belirterek, Olucak köyü bağlantı yolunu 10 günlük çalışma sonucunda ulaşıma açabildiklerini söyledi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 14:49 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 14:49
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İl Özel İdaresi ekipleri, Yağlıdere grup yolunda meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşme tehlikesine karşın, bölgeye ulaşımı sağlayan alternatif Olucak köyü bağlantı yolunu ulaşıma açtı.

Bağlantı yolunda yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karı iş makineleri yardımıyla temizleyen ekipler, diğer grup yollarının alternatif bağlantı yollarını da ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İş makinesi operatörü Halit Tufan, yaklaşık 15 yıldır bu kadar kar yağdığını görmediğini belirterek, Olucak köyü bağlantı yolunu 10 günlük çalışma sonucunda ulaşıma açabildiklerini söyledi.

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