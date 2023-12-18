İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0598
  • EURO
    31,7644
  • ALTIN
    1893.51
  • BIST100
    7790.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gümüşhane'de korkutan deprem!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 23:30 - Güncelleme:
Gümüşhane'de korkutan deprem!
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Erzincan Merkez'de de saat 23.28'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜMÜŞHANE VALİSİ TANRISEVER'DEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 18 Aralık saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.