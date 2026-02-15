İSTANBUL 19°C / 12°C
  Gümüşhane'de müstakil evde yangın... 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Gümüşhane'de müstakil evde yangın... 1 kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de iki katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

15 Şubat 2026 Pazar 23:43
Gümüşhane'de müstakil evde yangın... 1 kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Kale köyü küme evler mevkisindeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

İncelemede Mustafa Eken'in (79) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, gazetecilere, iki katlı bir evde yangın ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hareket ettiğini söyledi.

Yangının nedeninin henüz tespit edilemediğini belirten Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üst katı ahşap, alt kısmı ise taş olan evde sebebi henüz net olarak tespit edilemeyen, soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın olayı meydana geliyor. Evimizde yaşayan 2 yaşlı vatandaşımız var. Yangın sırasında Mustafa Eken amcamız evde kalıyor. Bina ahşap olduğu için yangın hızlı ilerledi. Yapılan çalışmalar sonucunda bina içerisinde Mustafa amcamızın cansız bedenine ulaşıldı."

Baruş, binada çökme meydana geldiğini de aktardı.

Muhtar Şenol Yılmaz da cami imamının dumanı fark edip kendisini aradığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Ben de yanan eve geldim. Fevziye Eken kapının önündeydi. Onu ben dışarıya doğru çektim. Üst katta büyük bir parlama gerçekleşti. Kaçmak zorunda kaldık. Fevziye Eken, eşi Mustafa Eken'in ışığı görünce yukarı doğru çıktığını söyledi. Fevziye Eken içeri girmeye çalıştı. Ben de onu geri çektim ve tellerden atladık."

