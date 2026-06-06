İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2026 Cumartesi / 21 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gümüşhane'de odunla vahşet: Cani koca yakayı ele verdi!
Güncel

Gümüşhane'de odunla vahşet: Cani koca yakayı ele verdi!

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran günü eşini odunla döverek öldürdükten sonra kaçan şahıs Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda yakalandı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Gümüşhane'de odunla vahşet: Cani koca yakayı ele verdi!
ABONE OL

Olay ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde 2 Haziran günü yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle 6 aylık oğlunun annesi eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü.

Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı. Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için yürütülen çalışmalar 4 günün sonunda sonuç verdi.

Şahıs bugün Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kısvırak yakalandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.