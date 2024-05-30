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Gümüşhane'de terör operasyonu

Gümüşhane'de HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 18:58 - Güncelleme:
Gümüşhane'de terör operasyonu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 6 adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, çeşitli mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile 66 bin 200 lira, 31 bin 10 avro, 300 dolar, 11 çeyrek altın ve 1 gram altın ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, A.G, F.K, E.T, A.E. ve V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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