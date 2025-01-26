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Gümüşhane'de yolcu otobüsü kazası: 14 yaralı

Gümüşhane'de yolcu otobüsünün istinat duvarına sürterek durabildiği kazada 14 kişi yaralandı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 22:33 - Güncelleme:
Gümüşhane'de yolcu otobüsü kazası: 14 yaralı
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Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde Cemil Bektaş idaresindeki 61 AU 083 plakalı otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanedeki yaraları ziyaret eden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 14 olduğunu aktardı.

Baruş, yaralılardan 5'inin çocuk olduğunu belirterek, "Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre aralarında durumu ciddi olan yaralımız yok. İnşallah röntgen çekimleri de tamamlandıktan sonra taburcu edilecekler gibi görülüyor." dedi.

Otobüsün yolda kayması sonucu kazanın meydana geldiğini dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Olay yerinde gördüğümüz üzere kar yağışı vardı. Şoförün otobüsü kaydırması sonucu yandaki istinat duvarına çarpıyor. Daha sonra bariyerlere çarpıyor ve otobüsün sağ tarafındaki camlar patlıyor. Bunun neticesinde otobüsteki yolculardan bazıları cam kırıklarından yaralanıyor. Çok şükür hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Sağlık personelimiz 6 araç ve 18 personel ile hızlı bir şekilde müdahalede bulundu."

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