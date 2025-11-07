Gün yüzü göremeyecek: Baba katiline müebbet hapis!

Antalya 4. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Akyol, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Akyol, son savunmasında, uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair iddiaları kabul etmediğini ve uyuşturucunun etkisinde babasını öldürmediğini öne sürdü.

Cinayet günü üzerindeki kıyafetlerde kan izlerinin olduğu ve cinayetin işlendiği binanın kapısındaki parmak izini silmeye çalıştığına yönelik suçlamaları kabul etmediğini belirten Akyol, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Akyol'a, babası Süleyman Akyol'u yönelik eyleminden dolayı "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Heyet, sanığın olaydan pişmanlık duymamasından dolayı cezada indirim uygulanmamasına karar verdi.



Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman Akyol (65) ile oğlu Oğuzhan Akyol (27) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akyol, polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

