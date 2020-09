04 Eylül 2020 Cuma 10:34 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 10:34

Cuma gününün İslam aleminde yeri önemlidir. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu günde sevdiklerinize Cuma ile ilgili güzel sözler pgödndererek onları hatırladığınızı gösterebilirsiniz. Bu özel günde sevdiklerinize Günaydınlı cuma mesajları ile dua ve dileklerinizi iletebilirsiniz. Cuma ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik. İşte sabah saatlerinde gönderebilmeniz için resimli günaydınlı cuma mesajları...

Cuma ile ilgili güzel sözler her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de sevdiklerinin gününü tebrik etmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle de WhatsApp, Facebook ve Instagram durumlarından Cuma mesajı paylaşımı yapacaklar için resimli Günaydınlı cuma mesajlarını haberimizde derledik. Günaydınlı cuma mesajları paylaşımlarını haberimizden indirebilirsiniz. İşte, Cuma ile ilgili güzel sözler…

İslam alemine "hayırlı cumalar" diler tüm Müslümanların cuma günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Cumanız mübarek olsun.

Tüm İslam aleminin cumasını tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

Bize bir kubbe altında yeniden buluşmayı nasip eden yaradana minnettle. Hayırlı cumalar...

llah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

Yüce Rabbim. Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Hayırlı Nurlu Cumalar.