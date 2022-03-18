İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2022 Cuma / 15 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8049
  • EURO
    16,386
  • ALTIN
    917.209
  • BIST100
    2144.26
Güncel

Güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi, 123 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

AA18 Mart 2022 Cuma 19:59 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 20:12
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 421 bin 935 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.