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Güncel

Güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti.

AA8 Nisan 2022 Cuma 20:04 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 20:07
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 554 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 120 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 217 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 197 bin 855 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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