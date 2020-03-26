İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4045
  • EURO
    7,0419
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    90568.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güncel koronavirüs rakamları Sağlık Bakanlığı sitesinden paylaşılacak
Güncel

Güncel koronavirüs rakamları Sağlık Bakanlığı sitesinden paylaşılacak

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayısı gibi günlük ve toplam verilerin yer aldığı tabloları bakanlığın sitesinden güncel bir şekilde paylaşacak.

DHA26 Mart 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:47
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu' ve 'Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu', gün gün bakanlığın sitesinden yayımlanacak. Dün ilk defa Bakan Koca’nın açıklaması esnasında yayınlanan, 'Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu'nda 'test', 'vaka', 'vefat', 'yoğun bakım hastası', 'entübe hasta' ve 'iyileşen hasta sayısı' yer alırken, sadece o günün tarihine ait 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda ise, 'toplam test sayısı', 'toplam vaka sayısı', 'toplam vefat sayısı', 'toplam yoğun bakım hasta sayısı', 'toplam entübe hasta sayısı' ve 'toplam iyileşen hasta sayısı' bilgileri yer alacak. Tabloların kısa sürede bakanlık sitesinden paylaşılacağı belirtildi.

'2 TABLO OLACAK'

Öte yandan, Bakan Koca dün yaptığı basın toplantısında, soru üzerine, "Bu tablo internet üzerinden günlük bir şekilde görülebilecek. Bakanlık bunu dijital ortamda yayınlamış olacak. Bir günlük bir genel olmak üzere 2 tablo olacak. Genel tabloda test sayısı, vaka sayısı, vefat edenlerin sayısı, yoğun bakım hasta sayısı, yoğun bakımda olup entübe edilen solunum cihazına bağlanan hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı görülecek. Öbür tabloda günlük vefat, vaka ve test sayısını gösterilecek. Bu ikisini bir arada vermiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüse şeffaf brandalı önlem

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.