Gündem: ABD-İran müzakereleri... Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Araçki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinde gelinen aşama değerlendirildi.
