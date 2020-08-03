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Gündem: Doğu Akdeniz! KKTC Başbakanı Tatar Ankara'ya geliyor

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın daveti üzerine Doğu Akdeniz, ekonomik konular ve Kovid-19 salgının görüşmek üzere yarın Ankara'ya gelecek.

DHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:30
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Ankara'da yapacağı temaslarla ilgili DHA'ya açıklama yapan Tatar, "Uzun zamandır Ankara'ya gidememiştik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın daveti üzerine Ankara'da temaslarımız olacak" dedi.

Hem Doğu Akdeniz'de yaşananlar hem de ekonomik konuları da ele alacaklarını anlatan Tatar, "Pandemi sürecinde ciddi bir yıkım yaşadık. Anavatanımızın bu süreçte de yanımızda yer aldı. Ekonomik işbirliği protokolündeki son durumu da değerlendireceğiz" dedi.

'GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR'

Doğu Akdeniz'de yaşananları yakından takip ettiklerini de kaydeden Başbakan Tatar, "Türkiye'miz ile Mavi Vatan, Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye'mizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını kimseye yedirmeyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bu konuları da değerlendireceğiz. Türkiye'mizin Doğu Akdeniz'de Libya'da bölgede verdiği mücadele bizlerin de göğsünü kapartmaktadır. Kıbrıs Türk halkı olarak, Anavatanımızın başarılı olması için duacıyız" şeklinde konuştu.

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