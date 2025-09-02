New York Zirvesi öncesi kritik temas... Bakan Fidan'dan Gazze ve Filistin diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü.
Görüşmede Filistin Devletinin tanınması amacıyla 22 Eylül'de New York'ta yapılacak toplantının hazırlıkları ve Gazze'ye insani yardım iletilmesi için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.