New York Zirvesi öncesi kritik temas... Bakan Fidan'dan Gazze ve Filistin diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin ve Gazze'de derinleşen insani durumu ele almak için New York Zirvesi öncesi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi'nin ardından Suudi Mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü.

2 Eylül 2025 Salı 18:13
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

BAKAN FİDAN SUUDİ MEVKİDAŞI FERHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Filistin Devletinin tanınması amacıyla 22 Eylül'de New York'ta yapılacak toplantının hazırlıkları ve Gazze'ye insani yardım iletilmesi için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

