10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Güncel

Gündem: İsrail barbarlığı... Numan Kurtulmuş'tan İslam dünyasına ittifak çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile yaptığı görüşmede, işgalci İsrail'in Doha'da Hamas heyetine yönelik saldırısını “barbarlık” olarak niteledi. Türkiye'nin Katar'ın yanında olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İslam dünyasına ittifak çağrısında bulundu.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 19:18 - Güncelleme:
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Ghanim ile görüşmesinde, Netanyahu ve çetesinin Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan menfur saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, Türk halkı olarak, bütün imkanlarla dost ve kardeş Katar halkının yanında olduklarını, her türlü platformda Katar'ı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Doha'daki saldırısının, uluslararası hukukun, sözleşmelerin ve kuralların ihlali olan açık bir saldırganlık ve barbarlık olduğunu vurgulayarak, bu saldırının aynı zamanda bölge ülkeleri ve İslam dünyası için siyonist İsrail'in sınır tanımadığını, bütün ülkelere karşı saldırgan bir tavır içerisinde olacağını gösteren çok açık bir uyarı olduğunu belirtti.

İsrail'in bölgede hedef aldığı, bombaladığı, saldırdığı altıncı ülkenin Katar olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, ayrıca bu saldırının ABD'nin koruma şemsiyesinin hiçbir anlamının olmadığını da gösterdiğine de dikkati çekti.

Kurtulmuş, bölge ülkeleri ve İslam dünyasının hiç vakit kaybetmeden her türlü hazırlığı ve ittifakı gerçekleştirmek durumunda olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar'ın Filistin davasına gösterdiği muhteşem destek dolayısıyla tarihe geçtiğini, bu desteğinin asla unutulmayacağını da belirtti.

