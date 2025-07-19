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Gündem Suriye... Bakan Fidan Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Suriye'nin güneyindeki durumu görüştü.

HABER MERKEZİ19 Temmuz 2025 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
Gündem Suriye... Bakan Fidan Rubio ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (19 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'nin güneyindeki durum ele alındı.

"ÇATIŞMALAR DURDURULMALI SÜKUNET SAĞLANMALI"

Bakan Fidan, Suriye'deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti; bu çerçevede taraflar arasında varılmış olan anlayışın uygulanmasının önemine değindi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik müdahalelerinin sorunu daha da büyüttüğünü kaydeden Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik her türlü saldırının aynı zamanda bölgesel barış çabalarına zarar verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

ABD'nin Suriye'de oynadığı yapıcı rolü desteklediğimizi belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin çatışmaların ve gerginliğin kalıcı biçimde sona erdirilmesi için ABD ve diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu, Suriye halkının geleceğini inşa etmek için yakalanan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki durum ve ateşkes müzakerelerinde gelinen aşama değerlendirildi. Bakan Fidan, kalıcı ateşkesin biran önce tesis edilmesini istediğimizi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

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