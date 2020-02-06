06.02.2020 12:12 - Güncelleme: 06.02.2020 12:12

Gündüz Alp tarihte ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman Gündüz Alp kimdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi karakteri olan Gündüz Alp, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin ele alındığı Kuruluş Osman'ın son bölümüyle izleyenlerin gündemine geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Gündüz Bey'in pusuya düşmesi üzerine Gündüz Bey hakkında araştırmalar hız kazandı. Kuruluş Osman Gündüz Alp hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

GÜNDÜZ ALP TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

GÜNDÜZ ALP KİMDİR?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

KURULUŞ OSMAN EMRE BASALAK KİMDİR?

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul'da bitirip Mersin'e yerleşti.1998 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezun olana kadar H.Ü oda tiyatrosu ve devlet tiyatrolarında çalıştı. Mezun olduğu 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003' de Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesine katıldı. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığınca ödüle layık görüldü.