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Gündüz kuşağı ve diziler radarına takıldı! RTÜK'ten televizyon kanallarına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle üç gündüz kuşağı programı ile iki diziye idari para cezası verdi. Kurul, söz konusu yayınlarda çocukların gelişimine zarar verebilecek unsurlar bulunduğunu ifade etti. Ceza alan kurumlar arasında Kafa Radyo, SZC TV, Halk TV, Kanal D, NOW TV, STAR TV, SHOW TV ve ATV bulunuyor.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
Gündüz kuşağı ve diziler radarına takıldı! RTÜK'ten televizyon kanallarına ceza
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Üst Kurul, şiddet sahneleri barındıran, çocuklarla gençleri şiddete ve suça özendiren yapımları inceledi.

İzleyicilerden gelen şikayetler üzerine ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programını değerlendiren RTÜK, içeriklerin gayriahlaki ilişkileri meşrulaştırarak çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimine zarar verdiğini tespit ederek, kanala idari para cezası uyguladı.

RTÜK, SHOW TV'deki "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında aldatma ve gayrimeşru ilişkilerin sıradanlaştırıldığını belirledi. Çocukların gelişimine aykırı içerikleri ve tartışılan uygunsuz iddiaları "aile ve sadakat kavramlarına zarar verici" bulan Üst Kurul, kanala idari para cezası verdi.

STAR TV'de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı programda yayın ihlaline konu pek çok unsurun yer aldığını tespit eden Üst Kurul tarafından STAR TV'ye idari para cezası verildi.

- "HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI" DİZİSİNE ŞİDDETİ ÖZENDİRME CEZASI

Üst Kurul'da, NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" isimli dizinin farklı bölümlerine ilişkin yayın ihlalleri de ele alındı. Kurul, söz konusu yayınlar nedeniyle NOW TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kanal D'nin "Daha 17" dizisinde akran zorbalığı ve şiddeti teşvik eden sahnelerin gençlerin gelişimine aykırı olduğuna hükmeden RTÜK, kanala idari para cezası uyguladı.

Halk TV'de yayınlanan "Para Siyaset" adlı programın 22 Mayıs tarihli bölümünde daimi konuklar İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci'nin sözleri incelenerek, Halk TV'ye para cezası verildi.

Üst Kurul, Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine yer veren ve 8 Mayıs'ta yayımlanan SZC TV'deki "Özel Röportaj" adlı programı inceledi. RTÜK, yasanın ilgili hükmünü ihlal etmekten kanala idari para cezası uyguladı.

Kafa Radyo'nun 4-8 Mayıs tarihlerinde kanunla belirlenmiş reklam sürelerine riayet etmediğini tespit eden RTÜK, Kafa Radyo'ya para cezası verdi.

  • radyo ve tv kurulu
  • çocuk gelişimi
  • idari para cezası

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