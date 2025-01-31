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Güneş enerjisine dayalı YEKA yarışmalarında geri sayım başladı

Güneş enerjisine dayalı 6 bölgeden oluşan toplam 800 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2024 (YEKA GES 2024) yarışmaları 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

AA31 Ocak 2025 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Güneş enerjisine dayalı YEKA yarışmalarında geri sayım başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sayfasında yayımlanan duyuruya göre, yarışma "G24-Kütahya GES", "G24-Antalya GES", "G24-Van GES", "G24-Malatya GES", "G24-Karaman GES" ve "G24-Karapınar GES" sıralamasıyla yapılacak.

Yarışmalar, 4 Şubat Salı günü saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başvuru sahiplerinin yarışmaya yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi ya da vekaletnameleri ve şirket kaşeleriyle katılım sağlaması gerekiyor.

"G24-Kütahya GES" için 33, "G24-Malatya GES" için 31, "G24-Antalya GES" için 27, "G24-Van GES" için 23, "G24-Karaman GES" için 23, "G24-Karapınar GES" için 9 başvuru gelmişti.

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