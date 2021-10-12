12 Ekim 2021 Salı 11:28 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 11:28

Güneş fırtınası ile ilgili, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin yaptığı uyarı sonrası konu hakkında endişelenen insanlar "Güneş fırtınası ne zaman olacak 2021? Güneş fırtınasının etkileri nelerdir?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklendiğini duyurdu. Jeomanyetik olayın tüm Dünya'yı etkileyebileceği açıklandı.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK 2021?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayınlanan duyuruda, bugün bir Güneş fırtınası beklendiği ve bunun Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceği belirtildi.

Yapılan uyarıya göre Güneş fırtınasının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceği belirtilen güneş fırtınasının, 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu ve yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş fırtınası; Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıdır.

GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ NELERDİR?

NOAA, 100 yılda bir meydana gelen fırtınanın telefon, internet ve uydu şebekelerini etkileyebileceğini belirtti.

Buna göre, uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir.

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor.

100 YILDA BİR MEYDANA GELİYOR

1921 yılında New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.

Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneş'teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.

439 YIL ÖNCE GÖKYÜZÜNÜ ALEVLER IÇINDE BIRAKMIŞTI!

439 yıl önce gökyüzünü adeta alevler içinde yanıyormuş gibi görünmesini sağlayan dev Güneş fırtınasının yeniden gerçekleşecek olması, tüm dünyayı endişelendirdi.

Gökyüzünü üç gece boyunca yaşıyormuşçasına aydınlatan olay ile ilgili olarak Avrupa ve Asya'daki düzinelerce şehirde kayıtlar bulmak mümkün. Olayla ilgili olarak ortaya çıkarılan metinlerden birinde dev Güneş fırtınaları ile ilgili olarak "Gökyüzünün tamamı alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu" ifadeleri yer alıyor.